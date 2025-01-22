FRIESENHAGEN – Gedenkfeier im FriedWald Wildenburger Land

Zum gemeinsamen Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen lädt FriedWald am Freitag, 12. September 2025 um 17 Uhr in den FriedWald Wildenburger Land ein.

Die Gedenkveranstaltung in freier Natur wird von Trauerredner Jörg Brück geleitet. Für die musikalische Untermalung sorgt ein Jagdhorn-Bläserchor. Eingeladen sind alle, die sich dem FriedWald verbunden fühlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Gedenkfeier findet am Andachtsplatz unweit vom FriedWald-Parkplatz statt. Zwischen 15:30 und 16:30 Uhr stehen die Parkflächen im FriedWald zur Verfügung. Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen. Weitere Informationen auf www.friedwald.de/wildenburger-land sowie info@friedwald-wl.de oder 02742 931950.