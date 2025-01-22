PUDERBACH – Verkehrsunfall in Puderbach

Puderbach – Am 09.08.2026 gegen 14:10 Uhr kam es in der Steimeler Straße in 56305 Puderbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Steimeler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Der vor ihm fahrende 44-jährige Fahrzeugführer musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt abbremsen, was der Nachfolgende zu spät erkannte und dem Fahrzeug auffuhr. Der 25-jährige Beifahrer des vorderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten beim 44-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum erlangt werden. Folglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei