BIRKEN-HONIGSESSEN – Spektakulärer Verkehrsunfall in Birken-Honigsessen

Birken-Honigsessen – Sonntagvormittag, 09.08.2026 um 09:53 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Birken-Honigsessen gemeldet. Ein Pkw soll von der Hauptstraße abgekommen und durch mehrere Vorgärten gefahren sein, bis er zum Stillstand gekommen war. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden die Unfallstelle wie beschrieben vor. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war der 49-jährige Fahrer eines BMW aufgrund einer plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beeinträchtigung von der Hauptstraße abgekommen. Er touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr dann über 80 Meter durch mehrere Vorgärten durch Hecken und Zäune, bis er an einer Hauswand zum Stehen kam. Der hinzugerufene Notarzt und die Rettungssanitäter bestätigten die gesundheitliche Beeinträchtigung des 49-Jährigen, obwohl er durch den Unfall an sich augenscheinlich keine Verletzungen erlitten hatte. Da der Pkw ungünstig zwischen einer Hauswand und einer dichten Hecke zum Stehen gekommen war, dauerte die Rettung des Fahrers durch die Heckklappe nahezu eine Stunde. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Quelle: Polizei