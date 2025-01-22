PUDERBACH – Erfolgreiche Ausbildung an der Hubarbeitsbühne der Feuerwehr Puderbach

Vom 9. Januar bis zum 7. Februar 2026 führten Multiplikatoren der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach eine gezielte Ausbildung für Maschinisten und Korbbediener des Fahrzeugs der Hubarbeitsbühne „Alufiver TM 32“ durch. Die Schulung basierte auf der Fachempfehlung der AGBF-Bund (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD) und umfasste sowohl technische als auch einsatztaktische Inhalte.

Die Ausbildung der Maschinisten erstreckte sich über 35 Stunden, während die der Korbbediener auf 21 Stunden komprimiert war. Ziel war es, die Teilnehmer mit den Einsatzmöglichkeiten der Hubarbeitsbühne und ihrer Zusatzeinrichtungen vertraut zu machen, um diese im Notfall effizient einsetzen zu können.

Neben theoretischen Inhalten wie Unfallverhütungsvorschriften und Fahrzeugkunde beinhaltete die Ausbildung umfangreiche Praxisübungen. Dabei wurden anspruchsvolle Objekte angefahren, um Anleiterarten und Einsatzmöglichkeiten zu demonstrieren und zu vertiefen. Übungen mit Zusatzeinrichtungen wie Beleuchtung, Löschmonitor und Krankentrageeinrichtung rundeten das praktische Training ab.

Nach Abschluss der Ausbildung legten die Teilnehmer eine schriftliche und eine praktische Prüfung ab. Oliver Hammes und Marc Kempert schlossen erfolgreich als Maschinisten ab. Niklas Bellgardt, Christina Berger, Tim Bücher, Thomas Linka, Fabian Meier, Anna Schmidt, Pauline Schmidt, Philip Schmidt, Marcel Wirth und Marvin Weller bestanden die Ausbildung zum Korbbediener.

Ein besonderer Dank gilt den Ausbildern Sven Born, Volker Wirth und Holger Kuhl für ihre engagierte Durchführung der Ausbildung. Foto: Sven Born/ Feuerwehr VG Puderbach