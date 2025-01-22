NEITERSEN – JSG Neitersen-Altenkirchen-Weyerbusch, neue Trainings- und Präsentationskleidung für die BII-Junioren

Die BII-Jugend der JSG Altenkirchen/Neitersen/Weyerbusch kann sich über neue Aufwärmshirts und Trainingspullover freuen. So ist es nun möglich einheitlich als Team beim Training, Heim- und Auswärtsspielen aufzutreten.

Wir möchten uns auf diesem Wege sehr herzlich bei den Sponsoren Emilia und Adam Przyklek und deren Firma AP Schweißtechnik & Gleisbau aus Horhausen für die großzügige Spende bedanken.

Zudem unterstützen die beiden auch die diesjährige Mannschaftsfahrt nach Spanien, indem der eingesammelte Eigenanteil der Kleidung komplett an die Mannschaftskasse gespendet wurde. Spieler und Trainer, bedanken sich für die Unterstützung und das entgegengebrachte Engagement für die Mannschaft! Bericht und Foto: Lara Eichelhardt, Fluterschen