PRACHT – Vesakh-Wanderung bei Kloster Hassel/Pracht

Im Kloster Hassel (Pracht) findet am 18. Mai 2025 um 13.00 Uhr die Vesakh-Wanderung statt, die mittlerweile schon Tradition hat. Bei der Wanderung wird es verschiedene Stationen geben, in deren Verlauf das Leben des historischen Buddha, Siddhattha Gotama, reflektiert und betrachtet wird. Im Vesakh-Fest binden sich die wesentlichen Geschehnisse des Lebens des Buddha, seine Geburt, sein inneres Erwachen und sein Tod (Parinibbana). Weltweit wird am Maivollmond dieser Ereignisse in Form des Vesakh-Festes gedacht. Es ist das Hauptfest im Buddhismus. Kloster Hassel heißt zur Wanderung willkommen. Treffpunkt ist im Freisitz des Klosters.