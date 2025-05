ALTENKIRCHEN – Noch ein paar Plätze frei!!! – Yoga vertreibt die Steifheit aus den Gelenken

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen bietet ab sofort einen Abend -Kurs in Yoga an. Er beginnt um 19.45 bis 20.45 Uhr in Wissen, Auf der Rahm 21 (DRK-Heim). Ziel der Kurse ist, die Beweglichkeit zu verbessern, die Muskulatur zu stärken und die Haltung zu schulen, Schwachstellen zu stabilisieren. Zusätzlich erlernen die Kursteilnehmer mehr Gelassenheit und innere Ruhe gegenüber Stresssituationen. Mitzubringen wären eine Yoga- oder Gymnastikmatte und bequeme Kleidung. Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldungen nimmt der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvalternkirchen.drk.de.