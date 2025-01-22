PRACHT – Herrengymnastikgruppe „Kein Aua“ auf dem Oktoberfest der Alten Herren der SG Niederhausen-Birkenbeul

Die Herren der Gymnastikgruppe „Kein Aua“, die in diesem Jahr ihr 25 jähriges Bestehen gefeiert haben, waren zu Gast auf dem Oktoberfest der Alten Herren der SG Niederhausen-Birkenbeul. Während einige Alte Herren Mannschaften auf dem Kunstrasen ihren Sport mit dem Ball ausübten, betätig sich die Turngruppe am Wettnageln im Sportlerheim. In mehreren Durchgängen wurden die Sieger ermittelt. Beim sogenannten Nagelspiel geht es darum einen Nagel mit so wenig Hammerschlägen wie möglich in einen Holzstamm zu versenken. In diesem Jahr war Gino Delfino der Sieger, zweiter wurde Udo Seidler und dritter wurde Hans Koch. Jan Lehwald überreichte an die Sieger eine Trophäe. Alle hatten sehr viel Spaß bei der lustigen Nagelei. Während und auch nach dem „Wettkampf“ kam das gesellige Beisammensein nicht zu kurz. Bei Weißbier und Bayrischen Spezialitäten ging ein schöner Tag für die Herren zu ende und man freut sich schon auf das nächste Oktoberfest bei den Alten Herren