NIEDERDREISBACH – Diebstahl von Kupferrohren am Gemeindehaus in Niederdreisbach

Im Zeitraum zwischen 09. Oktober 2025, 16:00 Uhr, und 11. Oktober 2025, 08:00 Uhr, entwendete eine Täterschaft mehrere Meter Kupferrohre vom Gemeindehaus an der Hauptstraße. Teilweise misslang die Wegnahme, sodass einige Rohe zwar beschädigt wurden, jedoch nicht abmontiert werden konnten. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei