PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen
PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen
Am Montag, 10. August 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Neues Forsteinrichtungswerk für den Gemeindewald der Ortsgemeinde Pleckhausen
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Anschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage im Mühlenweg
- Errichtung einer Infotafel zur historischen „Neuen Hütte“ im Grenzbachtal
- Teilnahme Projekt Nachbarschaftshilfe Kirchspiel Horhausen
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Nichtöffentliche Sitzung
- Verschiedenes
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Ludger Heßeler
Ortsbürgermeister