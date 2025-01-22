PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen

Am Montag, 10. August 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Neues Forsteinrichtungswerk für den Gemeindewald der Ortsgemeinde Pleckhausen Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Anschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage im Mühlenweg Errichtung einer Infotafel zur historischen „Neuen Hütte“ im Grenzbachtal Teilnahme Projekt Nachbarschaftshilfe Kirchspiel Horhausen Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentliche Sitzung

Verschiedenes Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters

Ludger Heßeler

Ortsbürgermeister