BIRKEN-HONIGSESSEN – Schützenfest in Birken-Honigsessen

Erster Höhepunkt des großen Birken-Honigsessener Schützenfests war die feierliche Krönung der Majestäten am Samstagabend. König Matthias I. Reuber mit Königin Rebekka, Jungschützenkönigin Jolina Simon mit Kilian Meiswinkel, Schülerprinzessin Lena I. Marciniak und Bambiniprinz Len Mika Braun nahmen die verdiente Ehrung unter starkem Beifall entgegen. Der Sonntag stand zunächst im Zeichen des Festgottesdienstes in der heimischen Pfarrkirche St. Elisabeth. Am Nachmittag trafen sich Blaskapellen dann zu einem Sternmarsch. Dem Standkonzert an der Königsresidenz folgte der festliche Umzug durch den Ort. Daran waren beteiligt: Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, Musikverein Scheuerfeld, Musikverein Allner und Spielmannszug TV Eiche Bad Honnef. Mit von der Partie waren natürlich auch starke Abordnungen zahlreicher Gastbruderschaften und -vereine beispielsweise aus Elkhausen-Katzwinkel, Selbach und Wissen. An der Straße standen viele Zaungäste und winkten dem Königspaar und ihrem prächtigen Hofstaat zu. Am Montag gab es zunächst die traditionelle Totenehrung am Ehrenmal. Den anschliessenden Festgottesdienst gestalteten die Bergkapelle und der MGV „Sangeslust“ mit. Dann lud die gastgebende St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen zum Frühschoppenkonzert und Tanz ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis