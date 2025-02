PETERSLAHR – Mitgliederversammlung der FWG VG Altenkirchen-Flammersfeld

Im Anschluss an die Neujahrswanderung in den Gemarkungen Peterslahr und Burglahr fand im Dorfgemeinschaftshaus in Peterslahr die Mitgliederversammlung statt. Vorsitzender Jörg Gerharz begrüßte die Mitglieder und dankte dem Ortsbürgermeister der Gemeinde Peterslahr Michael Liedigk, für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Direkt zu Beginn gedachte er dem verstorbenen und langjährigem Mitglied Klaus Lauterbach, der viele Jahr sehr aktiv in der Kommunalpolitik war.

Gerharz ging das Jahr 2024 durch, das durch die Kommunalwahl geprägt war. Der Mitgliederstand ist leicht angewachsen. In der Stadt sowie in der Verbandsgemeinde stellt die FWG jeweils fünf Ratsmitglieder und jeweils einen Beigeordneten. Gerharz zeigte sich, unter den gegebenen Umständen, zufrieden und dankte allen Wahlhelfern und den gewählten Mandatsträgern für ihren Einsatz.

Jürgen Kugelmeier, als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, reflektierte die Ereignisse in der Stadt Altenkirchen. Auch er betonte, dass man sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl sein könnte, da man zweitstärkste Kraft in der Kreisstadt ist. Wichtige Meilensteine in der Stadtentwicklung sind natürlich das Fachmarktzentrum und die Umgestaltung zentraler Stadtbereiche wie des Schloßplatzes. Kugelmeier nahm aber auch intensiv Stellung zur Situation, bezüglich des Krankenhauses und der allgemeinen Situation im Gesundheitssektor. Man merkte ihm sein Engagement an, als es um die Standortwahl eines Westerwaldklinikums ging. Eine landwirtschaftliche genutzte Fläche von zehn Hektar in Müschenbach einfach zuzubauen, wo man eine Immobilie in Altenkirchen stehen hat, die ohne weiteres aufgestockt und mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten versehen werden kann, beurteilte er als „Unding“. Ganz abgesehen davon, dass dies auch kostenseitig mit Sicherheit die günstigere Möglichkeit sei. Die Versammlung stimmte ihm unumwunden zu.

Dirk Euteneuer, als Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat, ergriff als nächster das Wort. Auch bei ihm war die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde ein Thema. Er verwies auf die Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Fach- und Hausärzten, die im vergangenen Jahr auch voll ausgenutzt wurde. Wenn auch die Gemeindeschwester Plus nur eine halbe Stelle ist, so stellt sie aber auch eine Verbesserung der Betreuung von Senioren in der Verbandsgemeinde dar. Das Thema Klima war ebenfalls Thema. Euteneuer verwies auf die Gründung der Westerwald/Sieg-Energie GmbH und der energetischen Sanierung der Raiffeisenschule in Flammersfeld und in der Kita „Goldwiese“ in Eichelhardt (plus Erweiterung). Die Investitionen gemäß dem Ganztagsfördergesetz in die Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen, aber auch der Schulentwicklungsplan waren wichtige Themen in dem zurückliegenden Jahr. Final begrüßte er, dass die Verbandsgemeinde aufgrund solider Finanzpolitik über die letzten Jahre den Umlagesatz bei 44% belassen konnte und somit dafür sorgt, dass die Gemeinden nicht noch zusätzlich belastet werden.

Manfred Berger, als Kreistagsmitglied aus der FWG, gab einen kurzen Überblick über die dortigen Aktivitäten. Er nahm das Thema Umlage auch direkt auf, wobei der Kreis die Umlage auf 45,5% erhöhen musste, basierend auf dem nicht ausgeglichenen Haushalt des Kreises. Dies führt in den betroffenen Gemeinden zu weiteren finanziellen Belastungen. Natürlich auch unter Betrachtung der Neuordnung der Grundsteuern. Berger sprach von Sitzungen des Werkausschusses, wo es zu Anpassungen im Bereich Gebührenordnung ging. Weiter ging er ebenfalls auf das Thema Krankenhaus in Altenkirchen ein und zeigte auch sein Unverständnis für getroffene Entscheidungen gegen den Standort in der Kreisstadt.

Ehrungen standen auch auf dem Programm der Mitgliederversammlung. Vorsitzender Gerharz und der stellvertretende Vorsitzende Kugelmeier nahmen die Ehrung für 25jährige Mitgliedschaft vor. Sie wurden unterstützt von Manfred Berger als Mitglied der Kreis-FWG. Leider waren nur Wolfgang Becker und Wilfried Stahl von den Jubilaren anwesend. Nachfolgende Personen sind darüber hinaus 25 Jahre in der FWG VG Altenkirchen-Flammersfeld e.V.: Brigitte Neitzert, Christof Becker, Jürgen Greis, Kurt Pfeifer und Claus Thomas Schmidt.

Unter Punkt Verschiedenes erwähnte Geschäftsführer Euteneuer, dass man sich am 17. Februar mit den Mandatsträgern aus VG und Stadt treffen wird.