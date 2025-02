ALTENKIRCHEN – BC Altenkirchen schlägt zurück

Am 04. Februar empfing die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen den SV Rheinbreitbach zu einem Heimspiel. Trotz einiger spannender Dreisatzkämpfe konnte der BC Altenkirchen einen deutlichen Sieg erringen.

Im ersten Herrendoppel starteten Nicky Abegunewardene und Robin Krämer mit einer Leichtigkeit ins Spiel, die ihnen in zwei Sätzen zu einem hohen Sieg verhalf. Im zweiten Herrendoppel führten Stephan Hoffmann und Carsten Brasch lange, mussten sich jedoch im zweiten Satz geschlagen geben und in die Verlängerung gehen. Auch der dritte Satz endete knapp, doch durch taktisch gut platzierte Bälle konnten sie das Spiel für sich entscheiden. Im Damendoppel, gespielt von Lena Siemens und Alwina Boiko, ging es in drei unglaublichen Spielsätzen noch spannender zu. Im ersten Satz unterlagen Lena und Alwina mit 18:21, auch im zweiten Satz ging es Kopf-An-Kopf weiter. Dadurch wurde der Kampfgeist der beiden Altenkirchnerinnen nur weiter angeheizt, so konnten sie ihn mit 26:24 gewinnen. Der entscheidende dritte Satz verlangte nach den zwei vorherigen anstrengenden Sätzen viel ab. Durchhaltevermögen und Kondition waren gefragt, doch leider musste sich das Duo mit 16:21 geschlagen geben.

Genau wie im Damendoppel gab Alwina auch im Dameneinzel Alles gegen ihre Gegnerin. Drei spannende Sätze wurden gespielt, es war quasi das Revanchespiel des Doppels. Der dritte Satz ging in Verlängerung und endete mit 21:23 leider für Rheinbreitbach.

Der erste Satz des ersten Herreneinzels ging in Verlängerung, doch Robin konnte ihn für sich entscheiden. Im zweiten Satz gelang es ihm mehr Abstand zu seinem Gegner aufzubauen und holte einen Punkt für den BCA. Stephan hatte im zweiten Herreneinzel ebenfalls einen harten Gegner, doch durch sein taktisches Geschick und langanhaltende Kondition gelang es ihm im dritten Satz zu gewinnen. Auch Daniel Berker lieferte im dritten Herreneinzel ein spannendes Match, welches er mit seiner nicht vorhersehbaren Spielweise, insbesondere seiner Dropbälle, für sich entscheiden konnte. Im Mixed zeigten Nicky und Lena ein tolles Zusammenspiel und gewannen deutlich.

Insgesamt gewann der BC Altenkirchen 6:2 gegen den SV Rheinbreitbach. Dies spornt die Altenkirchener Mannschaft besonders an, da sie gegen den SV Rheinbreitbach in der Hinrunde verloren haben.

Weiter geht es erneut mit einem Heimspiel in Altenkirchen am 18. Februar gegen den BC Westerwald II. Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen! Text: Annika Kick – Foto BC AK

Foto: (v.l.): Carsten Brasch, Robin Krämer, Daniel Berker, Lena Siemens und Alwina Boiko. (v.l.): Nicky Abegunewardene und Stephan Hoffmann