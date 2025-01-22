OTTERSTADT – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 534 – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr fuhren eine 47-jährige PKW-Fahrerin und ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der L 534 zwischen Speyer und Waldsee. Aus unbekannten Gründen stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 16-Jährige war ansprechbar und wurde nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden Unfallbeteiligten bestanden keine Anzeichen auf den Einfluss berauschender Mittel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Quelle Polizei