NEUWIED – Ankündigung der Demonstration für den Frieden in Gaza und die Freilassung der Geiseln

„Laut werden für den Frieden: Stoppt und Krieg in Gaza! Lasst die Geiseln frei!“ – so lautet der Aufruf zur Mahnwache am Freitag, dem 19. September, um 17 Uhr auf dem Platz vor der Matthias-Kirche in Neuwied (Heddesdorfer Straße 10).

Die Teilnehmer/innen werden eingeladen, Kochtöpfe und Kochlöffel mitzubringen. Mit dem Topfschlagen soll gegen die Hungerkatastrophe in Gaza protestiert werden. Die leeren Töpfe bei den Ausgabestellen in Gaza, die ausgemergelten Gesichter der palästinensischen Kinder und der israelischen Geiseln rufen gleichermaßen auf, den Krieg endlich zu beenden.

Veranstalter der Demonstration sind der Arbeitskreis Palästina der Lokalen Agenda 21 in Stadt und Kreis Neuwied, das Bündnis für Demokratie und Toleranz, Amnesty International, EIRENE und das Ökumenische Begleitprogramm für Palästina und Israel EAPPI. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht Möglichkeit, mit den Organisationen ins Gespräch zu kommen.