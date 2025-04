ORFGEN – Strikes beim Bowling-Wettbewerb in Hachenburg

Im Bowlingcenter in Hachenburg fand das jährliche Bowlen der Schützenjugend des KKSV Orfgen statt. Sechs Jugendliche traten in einem spannenden Wettkampf mit verschiedenen Spielen gegeneinander an. In einem knappen Rennen setzte sich Fabienne Renee Endres gegen Beatrice Hüggelmeyer durch. Platz drei ging nach Punktgleichstand und einer Partie Schnick, Schnack, Schnuck an Janne Kunz. Nachdem Urkunden und ein Gewinngutschein überreicht wurden, endete der Nachmittag mit einem Burgeressen in Altenkirchen. (hws) Foto: kksv Orfgen