ALTENKIRCHEN – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz – Serie zur Wärmepumpe – Teil 1: Angebote richtig verstehen

Angesichts der guten Förderbedingungen und der zu erwartenden Teuerung von Heizöl und Erdgas denken viele Hausbesitzer über den Umstieg auf eine Wärmepumpe nach. Durch ihre hohe Energieeffizienz und die Möglichkeit, CO2-neutral zu heizen, sind Verbraucher mit einer Wärmepumpe zukunftssicher aufgestellt. Doch spätestens beim Verstehen der eingeholten Angebote, die gerne bis zu zwanzig Seiten lang sein können, verlieren viele den Überblick.

Doch das muss nicht sein: Mit dem kostenlosen Wärmepumpen-Angebots-Check der Verbraucherzentrale erhalten Ratsuchende aus Rheinland-Pfalz eine unabhängige Bewertung ihrer Angebote und können anschließend individuelle Fragen in einer Videoberatung adressieren. Interessierte füllen ein Datenblatt aus und senden es zusammen mit den zu prüfenden Angeboten per E-Mail an die Verbraucherzentrale. Daraufhin erhalten die Verbraucher die mit Markierungen versehenen Angebote und eine tabellarische Auswertung der wichtigsten technischen Daten.

Das Datenblatt, die E-Mail-Adresse und weitere Informationen findet man unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote

Alle weiterführenden Fragen zum Heizungstausch beantworten die Energieberater an über 70 Standorten unabhängig und kostenlos im Rahmen der Beratungssprechstunde nach Terminvereinbarung. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 05. Juni von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung bitte unter Tel. 02741 291-900 (Bürgerbüro). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 22. Mai von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale 0800 60 75 600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr