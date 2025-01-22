ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 19. August 2025, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr):
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr):
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für eine Nutzungsänderung im Erdgeschoss und Dachgeschoss eines bestehenden Wohngebäudes in der Straße „Berg“
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag eines Longierzeltes im Außenbereich
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister