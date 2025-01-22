ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 19. August 2025, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr):

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr):

Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für eine Nutzungsänderung im Erdgeschoss und Dachgeschoss eines bestehenden Wohngebäudes in der Straße „Berg“ Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag eines Longierzeltes im Außenbereich Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes

Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister