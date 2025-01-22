BRD – AfD und Union wieder gleichauf

Zuletzt hatte die Union die AfD knapp überholt, nun zeigt sich jedoch wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Wählergunst. Im aktuellen Sonntagstrend des Markt- und Sozialforschungsinstituts Ipsos verlieren CDU und CSU im Vergleich zur letzten Wahlumfrage einen Prozentpunkt und erreichen nur noch 25 Prozent der Stimmen. Die AfD hingegen gewinnt leicht hinzu und liegt mit 25 Prozent (+1) wieder gleichauf mit der Union. Auf dem dritten Platz folgt mit großem Abstand die SPD, für die sich unverändert 15 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden würden. Grüne und Linke büßen leicht an Zustimmung ein und liegen mit jeweils 11 Prozent (beide -1) gleichauf. Das BSW kann in der Wahlumfrage wieder etwas an Beliebtheit zulegen und klettert mit 5 Prozent (+1) erstmals seit Mai 2025 wieder über die Fünf-Prozent-Hürde.

Anders sieht es bei der FDP aus: Die Liberalen stagnieren bei 3 Prozent (±0) und würden den Wiedereinzug in den Bundestag klar verpassen. Alle sonstigen Parteien kommen zusammen auf einen Stimmenanteil von 5 Prozent (+1). Ipsos