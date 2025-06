ORFGEN – Kreisjugendkönigsschießen in Wissen – Orfgener Kronprinzessin ist neue Kreisjugendkönigin

Am 20. Juni 2025 fand im Wissener Schützenhaus das diesjährige Kreisjugendkönigsschießen des Bezirks 13.2 statt. Die Anmeldung startete um 17:30 Uhr und um 18:00 Uhr fiel der erste Schuss. Sechs Kronprinzessinnen aus verschiedenen Vereinen traten an, um mit ihrem besten Schuss den Titel zu erringen. Den entscheidenden Treffer erzielte Fabienne Renée Endres vom KKSV Orfgen, die mit einem hervorragenden Teiler von 10,9, den Titel der Kreisjugendkönigin für sich entscheiden konnte. Zudem wird sie am Samstag, den 21. Juni 2025, zur Kronprinzessin des KKSV Orfgen gekrönt. Herzlichen Glückwunsch an Fabienne Renée Endres zu ihrem großartigen Erfolg!