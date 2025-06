MONTABAUR – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 413

Am 21. Juni 2025 kam es gegen 11:15 Uhr auf der B 413 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die B 413 wurde durch die Feuerwehr gesperrt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen Transporter die B 413 von Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Der Transporter war mit zwei Personen besetzt. Auf Grund der entgegenstehenden Sonne, kam der 32-jährige Fahrer von seiner Fahrbahn ab und auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden 69-jährigen PKW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher sowie dessen 29-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Anschluss wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei auf Grund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt. Die Vollsperrung wurde nach Beendigung der Reinigungsarbeiten aufgehoben. Quelle Polizei