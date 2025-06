ORFGEN – KKSV Orfgen feiert sein Schützenfest vom 21. Bis 23. Juni

Ganz im Zeichen des traditionellen Schützenfests steht die Ortsgemeinde Orfgen am vierten Wochenende im Juni. Am Samstag, 21. Juni, beginnt der traditionelle Teil des Schützenfestes. Die amtierende Königin Julia Hassel übergibt ihr Amt an den kommenden König Michèl Eric Endres und Königin Beatrice Hüggelmeyer. Kronprinzessin Beatrice Hüggelmeyer wird verabschiedet und dieses Amt übernimmt Fabienne Renee Endres. Nick Garder übergibt sein Amt an Schülerprinzessin Alina Berger. Das neue Königspaar wird mit dem Königstanz den Tanzabend eröffnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Live Band Dorado.

Der Sonntag beginnt um 12.00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagsessen. Bei hoffentlich sonnigem Wetter, startet um 14.00 Uhr der Festzug. Daran werden die Schützen der befreundeten Schützenvereine und Schützengesellschaften mit dem neuen Königspaar teilnehmen. Den musikalischen Rahmen bilden das Jugendblasorchester Mehrbachtal und das Trommlercorps Krefeld – Oppum. Das anschließende Festkonzert gestalten die beiden teilnehmenden Musikvereine.

Der Montag beginnt um 12:00 Uhr mit Frühschoppen. Ab 13.00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagsessen und musikalischer Unterhaltung durch DJ Fabian. Ab 15.00 Uhr gibt es Spiel und Spaß für kleine und große Schützen. (hws) Fotos: Archiv BK – wwa – Schützenfest vor 20 Jahren – 2005