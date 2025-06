A K T U E L L – RAUBACH – Unklare Rauchentwicklung in der Grundschule in Raubach, In der Au

Die Leitstelle Montabaur meldete eine unklare Rauchentwicklung an der Grundschule in Raubach. Aktuell findet aufgrund dieser Rauchentwicklung in der Grundschule in Raubach ein Feuerwehreinsatz statt. Nach Aussagen der Polizei wurde niemand verletzt und es besteht KEINE Gefahr für Kinder, Lehrkräfte oder Anwohner! Es besteht ebenso kein Grund für Eltern und Sorgeberechtigte die Schule aufzusuchen. Quelle Polizei