ORFGEN – Jürgen Blum, Bernd Heynen und Herbert Müller für 60jährige Mitgliedschaft geehrt

Eine besondere Ehrung wurde Jürgen Blum, Bernd Heynen und Herbert Müller zuteil, die für ihre 60-jährige Mitgliedschaft und ihr langjähriges Wirken im Schützenwesen ausgezeichnet wurden. Die Ehrung fand im feierlichen Rahmen des Schützenfestes statt. Im Verlauf der Zeremonie erhielten sie die Ehrennadel in Gold, überreicht von Dirk Friese sowie Dirk Euteneuer. Zusätzlich wurden ihnen Urkunden und Ehrennadeln des KKSV Orfgen, des Rheinischer Schützenbund (RSB) sowie des Deutscher Schützenbund (DSB) verliehen.

Die Auszeichnungen würdigen ihr jahrzehntelanges Engagement und ihre Verdienste um den Schießsport. Für seine 65-jährige Mitgliedschaft wurde zudem Paul Werner Wendel vom RSB mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Im Rahmen der Ehrungszeremonie überreichte Dirk Friese außerdem die Große Verdienstnadel in Silber an Claudia Hassel und Horst Walter Schuh. Karsten Schmautz und Werner Berger wurden mit der Großen Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet. Diese Ehrungen unterstreichen das außergewöhnliche Engagement und die besonderen Verdienste der Geehrten um das Schützenwesen und die Vereinsarbeit. Fotos: KKSV Orfgen