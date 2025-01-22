ALTENKIRCHEN – Guido Franz und Simon Hermes sind die Königswärter 2026-27 bei der Schützengesellschaft Altenkirchen

Der „Schützenfestmontag“, ist bei den Altenkirchner Schützen der Tag der Entscheidung. Gegen 11:00 Uhr eröffnete die scheidende Königin Julia I. sowie die Oberhäupter von Verbandsgemeinde und Stadt Altenkirchen, Fred Jüngerich und Ralf Lindenpütz mit den ersten Schüssen auf königlich hölzernen Vogel das Schießen auf die Ehrenpreise des Vogels. Fünf Trophäen fielen den Schützen zum Opfer. Den Reichsapfel sicherte die mit dem 23. Schuss Gero Heinemann, mit Schuss 104 Jens Gibhardt die Krone, das Zepter ging an Tobias Henn (144), die mittlere Schwanzfeder an Carl-Philip Herchet (158) und die linke Schwanzfeder Björn Sauer (178). So ging es in die Mittagspause. Die Zeit bis zum Schießen auf den Rumpf nutzte die Gesellschaft zur Ehrung für langjährige Mitgliedschaft: dies waren für 25 Jahre: Uwe Meyer, Stefan Hering, Tobias Tomasiello und Marius Walkenbach. Sie erhielte entsprechende Nadeln und Urkunden des RSB und DSB.

Für 40 Jahre wurden Heidi Müller und Alexandra Hain vom RSB und DSB gehrt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Hermann Wasmuth, Doris Schmitz und Christof Sturm, ebenfalls vom Vom RSB wurde Jürgen Hain, für 65 Jahre im RSB geehrt

Ehrungen für Verdienste erhielten die Große Verdienstnadel in Bronze Daniel Schwarz, Jürgen Schulz und Nina Weyland. Michael Müller erhielt von der Schützengesellschaft Altenkirchen In Anerkennung der langjährigen Unterstützung als Festwirt die Fördermedaille und Nadel für Verdienste in Bronze.

Als Jubiläumskönige erhielt den Jahreskrug für 40 Jahre (1986) Markus Becker und 25 Jahre (2001) Matthias Käppele. Als Jungschützenkönig für 25 Jahre, Manuel Nelles.

Kurz danach meldeten sich Guido Franz und Simon Hermes als Anwärter für die Königswürde. Als Adjutant des Königs steht für beide Jürgen Schulz zur Verfügung.