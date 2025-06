OHLWEILER – Verkehrsunfall auf der B 50 bei 55469 Ohlweiler, Fahrtrichtung Simmern /Hnsrück

Ein Wohnmobil befuhr mit einer fünfköpfigen Familie die B 50 aus Fahrtrichtung Flughafen Hahn kommend in Fahrtrichtung BAB A 61 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. In Höhe der Auffahrt Schönborn platzte das rechte Hinterrad. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und stürzte um. Nach Kollision mit der Mittelleitplanke wurde das Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, wo es auf der rechten Seite zum Liegen kam. Alle Insassen wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in die Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Die B 50 war für fast drei Stunden gesperrt. Ein vor Ort filmender „Gaffer“ konnte namentlich ermittelt werden. Diesen erwarten folgenschwere strafrechtliche Konsequenzen. Quelle Polizei