NEUWIED – SWN laden zum Photovoltaik-Infotag am 3. Juli ein – PV-Experten beraten zwischen 14 und 18 Uhr vor dem SWN-Kundencenter

Die Stadtwerke Neuwied (SWN) veranstalten einen Photovoltaik-Infotag am Donnerstag, 3. Juli, von 14 bis 18 Uhr vor dem SWN-Kundencenter in der Langendorfer Straße 100. „Wir hören von Interessenten immer wieder, dass sie sich mit dem Thema Photovoltaik beschäftigen“, sagt Fabian Gelhard von den SWN. „Allerdings sind sie sich oft nicht sicher, ob eine Anlage überhaupt umsetzbar ist oder sich auch wirklich rentiert.“ Diese Zweifel wollen die Mitarbeiter der SWN nehmen. Besucher können sich unverbindlich über das PV-Angebot informieren und in persönlichen, fachlichen Gesprächen umfassend beraten lassen.

„Bei interessierten Kunden können wir direkt vor Ort prüfen, ob ihr Gebäude für eine Anlage geeignet ist.“ Wer möchte, kann auch einen Beratungstermin bei sich zuhause vereinbaren. Gelhard erklärt: „Gemeinsam schauen wir uns die baulichen Voraussetzungen wie Dach, Zählerkasten und Kabelwege an, damit wir anschließend sofort mit der Planung der Anlage beginnen und ein individuelles Angebot erstellen können.“

Am PV-Infotag wird es auch letztmalig eine exklusive Rabattaktion für alle Besucher geben, die sich durch den Erstkontakt am Infotag für eine Solaranlage entscheiden. „Entweder sparen unsere Kunden 200 Euro beim Kauf einer Anlage oder erhalten drei kostenfreie Monatsraten im Pachtmodell“, so Gelhard. Informationen zum PV-Angebot unter www.swn-neuwied.de/photovoltaik.