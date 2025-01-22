OFFHAUSEN – Offener Nachmittag in der Druidenhalle Herkersdorf-Offhausen am 28. Februar 2026

Die Druidenhalle in Herkersdorf-Offhausen ist nach einer umfassenden energetischen Sanierung im vergangenen Jahr wieder zur Nutzung freigegeben. Im Zuge der Maßnahme wurden auch zahlreiche funktionale und optische Verbesserungen umgesetzt.

Zur Vorstellung der Ergebnisse sind die Ortsvereine mit ihren Mitgliedern und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem „Offenen Nachmittag“ am Samstag, den 28. Februar 2026 um 15:00 Uhr in die Druidenhalle eingeladen. Bei einem Rundgang gibt es neben interessanten Informationen zum Bauprojekt auch einen Einblick in die neue Technik. Im Anschluss besteht bei einem kleinen Imbiss Gelegenheit zum Austausch und geselligen Beisammensein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.