BETZDORF – Zeugensuche nach Körperverletzung in Betzdorf

Eine 57-jährige Geschädigte war am 25.02.2026 ab ca. 18 Uhr bis zu ihrer Rückkehr gegen kurz vor 20 Uhr von ihrer Wohnanschrift aus mit ihren Hunden im Bereich der Schützenstraße / Zur Hetzbach unterwegs. Nach ihren Angaben sei sie dabei von einer Person angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen, die die Geschädigte mit ihren beiden Hunden und oder einen jungen Mann im Bereich der oberen Schützenstraße bzw. „Hetzbach“ oder umliegenden Straßen gesehen haben. Der Angreifer könnte ca. 180 cm groß sein, und wird auf maximal 30 Jahre geschätzt. Er war möglicherweise mit einem schwarzen oder dunklen Pullover mit Kapuze bekleidet. Hinweise werden unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen genommen. Quelle Polizei