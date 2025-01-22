OELSBERG – Folgemeldung zum Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B 274 bei Oelsberg

Donnerstag kam es auf der B 274, zwischen den Ortslagen Bogel und Nastätten gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 60-jährigen LKW-Fahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis und eines 34-jährigen Motorradfahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Der 34-Jährige gelangte ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden LKW, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn ist aktuell nach wie vor in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. Quelle: Polizei