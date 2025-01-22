A K T U E L L – OELSBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 274 bei Oelsberg – eine Person schwer verletzt

Auf der B 274, zwischen den Ortslagen Bogel und Nastätten kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Fahrers und eines Motorradfahrers. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern an. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Quelle: Polizei