OCHTENDUNG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 117 bei Ochtendung

Ein 37jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 117 aus Richtung Plaidt kommend in Richtung A 48. Ein weiterer Fahrzeugführer und seine Beifahrerin kam ihm mit seinem Geländewagen aus entgegengesetzter Richtung entgegen. Im Bereich zur Einmündung zur L 98 geriet der 37jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Geländewagen zusammen. Im Geländewagen wurde die Beifahrerin schwer verletzt, schwebt aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Quelle Polizei