HAMM – Dreikönigstreffen der CDU im Kreis Altenkirchen – Sicherheitspolitik im Fokus

Die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Deutschland und Europa stand im Mittelpunkt des diesjährigen Dreikönigstreffens der CDU im Kreis Altenkirchen. Veranstaltungsort war das Kulturhaus Hamm. Traditionell begann das Dreikönigstreffen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Hamm.

Der Kreisvorsitzende Matthias Reuber konnte zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Landrat Peter Enders, die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth, den Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach sowie viele ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder der CDU aus dem Kreis Altenkirchen und den Gemeindeverbänden.

Inhaltlich prägte ein Impulsvortrag von Rene Zander, Oberstleutnant d.R. und Landesvorsitzender des Reservistenverbandes Nordrhein-Westfalen, die Veranstaltung. Er zeigte auf, wie stark sich das sicherheitspolitische Umfeld verändert hat und welche Rolle Deutschland heute als zentrale Drehscheibe für die Bündnis- und Landesverteidigung einnimmt. Dabei ging es auch um neue Bedrohungsformen, die Bedeutung gesellschaftlicher Resilienz und die Verantwortung von Staat und Gesellschaft.

In der anschließenden Diskussion brachte Ellen Demuth als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages aktuelle Einblicke aus der Bundespolitik ein und ordnete die internationalen Entwicklungen ein. Die Debatte machte deutlich, wie eng außenpolitische Entscheidungen, europäische Zusammenarbeit und die Sicherheit vor Ort miteinander verknüpft sind.

Einigkeit bestand bei allen Beteiligten darüber, dass das Thema Sicherheitspolitik von zentraler Bedeutung ist und auch künftig mit weiteren Veranstaltungen vertieft werden muss. Das Dreikönigstreffen setzte damit ein klares Zeichen für politische Verantwortung, Austausch und Information in bewegten Zeiten.