OBERWINTER – Vermisste 75-jährige Frau aus Oberwinter

Im Bereich Remagen-Oberwinter wird nach der 75-jährigen Frau gefahndet, die seit Samstagnachmittag aus einer Pflegeeinrichtung abgängig ist. Die Frau dürfte behandlungsbedürftig sein und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie führt vermutlich einen Rollator mit sich und ist ca. 160cm groß, kräftig, hat kurze graue Haare und ist Brillenträgerin. Angaben zur Kleidung können nicht gemacht werden. Aktuell sind Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei den Suchmaßnahmen im Einsatz. Hierbei kommen auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zeugen, die Hinweise bzgl. des Aufenthaltsortes geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter der Rufnummer 02642 / 93 82 0 zu melden. Quelle Polizei