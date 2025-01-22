DIERDORF – Ehrungen und Beförderungen bei den Feuerwehren der VG Dierdorf

Die Feuerwehrangehörigen des Einsatzdienstes und der Alterskameradschaft trafen sich am 14. November im Gemeinschaftshaus in Kleinmaischeid zu ihrer 25. gemeinsamen Jahresabschlussveranstaltung. Mit dabei waren Vertreter der Politik und Verwaltung. Auf dem Programm standen der Rückblick auf das Jahr, Ausblick, Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen.

Wehrleiter Andreas Schmidt begrüßte die Kameradinnen und Kameraden sowie namentlich die Ehrengäste. Ganz oben auf dem Programm stand das Gedenken an die beiden verstorbenen Kameraden aus der Alterswehr, Günter Holl und Wolfgang Dörsch.

In seinem Bericht für den abgelaufenen Zeitraum führte Andreas Schmidt aus: „Das fast abgelaufene Jahr füllte unser Ehrenamt wieder voll aus. Neben den Einsätzen, deren Anzahl sich nicht im außergewöhnlich hohen Bereich bewegt, waren die „Begleiterscheinungen“, die erforderlich sind, unseren Apparat am Laufen zu halten, wieder sehr umfangreich. Ausbildung, Übung, Gerätewartung und die Organisation des Dienstbetriebes nahmen viel Zeit in Anspruch, um die Einsatzbereitschaft zur Gewährleistung der Gefahrenabwehr aufrecht zu erhalten. Unsere Einsatzkräfte sind gut ausgebildet, ausgerüstet und motiviert, um den gestellten Anforderungen im Einsatz zu begegnen.“

Die besonderen Einsätze in 2025 ließ Schmidt kurz Revue passieren, Einsätze, bei denen es auch um Menschenleben ging. Rettung aus Zwangslagen oder der Eingriff in die persönliche Privatsphäre aus zwingenden Gründen. „Menschliche Schicksale, die auch an uns nicht spurlos vorübergehen und zum Nachdenken verleiten. Es sind aber auch genau die Momente, für die wir ausgebildet und vorbereitet werden. Den Menschen, die Hilfe benötigen, diese zu geben und ihnen beizustehen“, resümierte Schmidt. Am Ende seines Vortrages gab es „ein ausdrückliches Dankeschön auch an Arbeitgeber, Ehepartner, Lebensgefährten und -innen für die Freistellung unserer Feuerwehrfrauen und -männer!“

Bürgermeister Manuel Seiler hob in seinem Grußwort hervor, dass die kommunale Familie voll hinter „ihrer Feuerwehr“ steht und alle Beschlüsse in Sachen Feuerwehr von den zuständigen Gremien einstimmig gefasst wurden. „So ist auch schon der Feuerwehrplan für die nächsten fünf Jahre positiv von den Gremien verabschiedet“, konstatierte Seiler.

Landrat Achim Hallerbach sieht die VG Dierdorf in Sachen Feuerwehr gut aufgestellt und versprach die volle Unterstützung des Kreises. Er dankte ebenso wie seine Vorredner den Ehrenamtlern für ihren Einsatz. Im Verlauf seines Grußwortes ging er auf die Entwicklung des Katastrophen- und Zivilschutzes im Kreis ein. Das Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung ist planmäßig im Aufbau, 71 Sirenen sind schon in Betrieb, weitere 100 werden in den kommenden eineinhalb Jahren folgen.

Christian Siebenaller berichtete über die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Aktuell sind hier 26 Mitglieder in der Betreuung, davon zehn Mädchen. Im Rückblick erwähnte Siebenaller unter anderem die erfolgreiche Abnahme der Jugendflamme und das Zeltlager. In 2026 wird das Zeltlager vom 26. bis 28. Juni in Dierdorf stattfinden. Alle Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf/Wolfgang Tischler

Beförderungen: Jasmin Schmidt, Marienhausen zur Oberfeuerwehrfrau; Jan Torsten Krämer, Marienhausen zum Oberfeuerwehrmann; Kevin Griesche, Marienhausen zum Oberfeuerwehrmann; Lukas Kühn, Marienhausen zum Oberfeuerwehrmann; Ole Bicking, Dierdorf zum Oberfeuerwehrmann; Thomas Holzapfel-Schneider, Großmaischeid zum Oberfeuerwehrmann; Antonio Paradiso, Elgert zum Hauptfeuerwehrmann; Fynn Forneberg, Dierdorf zum Hauptfeuerwehrmann; Julien Meurer, Großmaischeid zum Hauptfeuerwehrmann; Andreas Boehm, Elgert zum Brandmeister; Florian Ohrem, Dierdorf zum Oberbrandmeister; Dominik Stein, Dierdorf zum Oberbrandmeister; Patrick Böhm, Kleinmaischeid zum Oberbrandmeister.

Ernennungen: Andreas Boehm, Elgert Gruppenführer; Steven Lauer, Kleinmaischeid Gruppenführer; Dominik Stein, Dierdorf Zugführer; Patrick Böhm, Kleinmaischeid Zugführer.

Bronzenes Ehrenzeichen 15 Jahre: Mario Dinges, Dierdorf und Antonio Paradiso, Elgert

Silbernes Ehrenzeichen 25 Jahre: Nicole Pöttgen-Böhm, Kleinmaischeid; René Franz, Großmaischeid; Dirk Feltens, Kleinmaischeid; Thomas Königsfeld, Elgert; Rolf Böhm, Kleinmaischeid; Martin Ehl, Großmaischeid; Stefan Henze, Großmaischeid; Sebastian Lenz, Dierdorf; Dominik Stein, Dierdorf; Florian Ohrem, Dierdorf; Philipp Radermacher, Marienhausen

Goldenes Ehrenzeichen für 45 Jahre: Helmut Potschka, Elgert und Wolfgang Berg, Dierdorf

Verabschiedungen aus dem Einsatzdienst auf eigenen Wunsch, Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung: Wolfgang Böhm, Kleinmaischeid und Wolfgang Berg, Dierdorf.