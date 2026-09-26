Oberlahrer Senioren feiern den Herbst

Oberlahr. Einmal im Jahr lädt der Gemeinderat der Ortsgemeinde die Senioren zu einem nachmittäglichen Treffen ins Pfarrheim ein. War es früher meist in der Adventszeit, ist das Treffen inzwischen in den Oktober vorgerückt.

Bereits vor 14 Uhr füllten sich die Tischreihen. Bürgermeisterin Anneliese Rosenstein und ihr Gemeinderat begrüßten die Anwesenden, bevor das reichhaltige Kuchenbuffet gestürmt werden konnte. Von Käsekuchen über Obsttorten bis hin zu Schokosahnetorten war alles reichlich vorhanden.

Während die männliche Thekenbesatzung der Ratsherren die Versorgung mit frisch gebrühtem Kaffee übernommen hatte, schoben die Ratsfrauen die Kuchenstücke auf die Teller. Mancher der Gäste hatte auf das Mittagessen verzichtet, um sich durch die Kuchenvielfalt probieren zu können.

An den langen Tischreihen wurden viele Geschichten und Erlebnisse aus früheren Zeiten im Pfarrheim wieder lebendig. Geschichten über Menschen, die nicht mehr dabei waren und ihre Spuren hinterlassen hatten. So auch der ehemalige Hausherr, Pastor Clemens Feldhoff, der im vergangenen Jahr im Alter von fast 90 Jahren in einer Seniorenresidenz in Porz verstorben war.

Groß war aber auch die Freude über die Teilnahme der Bäckermeistersgattin Adele Fischer, die inzwischen in einem Seniorenheim in der Nachbargemeinde lebt. Bis ins hohe Alter hatte sie die Frühschicht ab 6 Uhr in der Bäckerei ihres Sohnes übernommen und die Brötchentüten der Schulkinder und Handwerker auf dem Weg zur Arbeit gefüllt. Inzwischen sind ihre Söhne selbst im Rentenalter, und Brötchen gibt es nur noch im Backshop im Nachbarort.

Es wurde ein Nachmittag voller Erinnerungen, und so mancher wanderte von Tisch zu Tisch, um alte Bekannte zu begrüßen, die man nur noch selten auf der Straße trifft.

So kam die musikalische Unterhaltung von Gemeinderatsmitglied und Kirchenmusiker Aljoscha Liepold bei dem lebhaften Geräuschpegel der Unterhaltungen leider nicht bei allen richtig an.

Während einige am späten Nachmittag den Heimweg antraten, blieben andere noch zum Buffet am frühen Abend.

Ein besonderer Herbsttag, an dem man viel Spaß hatte und den man im nächsten Jahr gerne wiederholen möchte.

Text und Fotos: Marlies Becker