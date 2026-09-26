Neuer Flügel in der Altenkirchener Konzertkirche wird feierlich eingeweiht

Altenkirchen. Mit einem besonderen Konzert wird am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr der neue Flügel in der Evangelischen Christuskirche Altenkirchen eingeweiht. Drei professionelle Musikerinnen gestalten ein abwechslungsreiches Programm mit Klavier, Gesang und Querflöte. Der Eintritt ist frei.

Anlass des Konzerts ist die Anschaffung eines knapp 100 Jahre alten Flügels aus der ehemaligen Koblenzer Klaviermanufaktur Carl Mand. Das Instrument, das zuvor über Jahrzehnte dem kürzlich verstorbenen Musikprofessor, Dirigenten und Komponisten Wilhelm Schepping aus Neuss gehörte, hat nun in der Altenkirchener Konzertkirche eine neue Heimat gefunden. Möglich wurde der Erwerb durch die Unterstützung einer Erbengemeinschaft.

Der knapp 100 Jahre alte Mand-Flügel ist wohlbehalten in der Christuskirche Altenkirchen angekommen. Kantorin Hyejoung Choi testet den Klang des Instruments an seinem neuen Standort. Foto: Werner-Christian Jung.

Musikalische Vielfalt von Bach bis zum Jazz

Zur feierlichen Einweihung wird Kantorin Hyejoung Choi gemeinsam mit der Altenkirchener Querflötistin Susanne Knobloch-Ullrich und der Sängerin, Gesangslehrerin und Komponistin Ruth Silja Schepping, Tochter des verstorbenen Musikprofessors, auftreten.

Das Programm spannt einen weiten musikalischen Bogen: von Johann Sebastian Bach und Robert Schumann bis zu James E. Moore und der amerikanischen Jazz-Komponistin Carla Bley.

Neben Klaviersoli stehen Duos mit Gesang oder Querflöte auf dem Programm. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Auftritt aller drei Musikerinnen. Dabei soll die klangliche Vielseitigkeit des historischen Instruments ebenso zur Geltung kommen wie das musikalische Können der Künstlerinnen.

Ein klangvoller Gewinn für die Konzertkirche

Die Kirchengemeinde freut sich über die Bereicherung ihrer musikalischen Möglichkeiten. Der Flügel soll künftig sowohl bei Gottesdiensten als auch bei Konzerten zum Einsatz kommen und die besondere Akustik der Christuskirche ergänzen.

Dankbar zeigt sich das Konzertkirche-Team auch gegenüber Marc Schäferdiek, dem Leiter der Kreismusikschule Altenkirchen, der sich für die Anschaffung eingesetzt hatte.

„Der Flügel bringt weitere Klangfarben in die Konzertkirche. Das wird kaum eindrücklicher belegt werden können als durch dieses Flügel-Konzert mit drei Musikerinnen“, erklärt das Team um Martin Schmid-Leibrock.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 1. November 2026, um 17 Uhr in der Evangelischen Christuskirche am Schlossplatz in Altenkirchen. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang sind willkommen.

Quelle: Pressemitteilung des Konzertkirche-Teams Altenkirchen.