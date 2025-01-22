OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 19. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO Aufhebung eines Beschlusses Beseitigung umgefallener Gemeindebäume Aufwandsentschädigung und Aufarbeitung Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Profilierung einer Mulde und Austausch der vorhandenen Schachtabdeckung Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Bordsteinanlage vor Rinne setzen und Herstellung der Oberfläche Asphalt Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Instandsetzungsarbeiten „Im Hohlweg 3“ Gedenkstein für Brücke von Remagen Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten Vergabeangelegenheiten Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin

Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin