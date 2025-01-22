OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 19. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
- Aufhebung eines Beschlusses Beseitigung umgefallener Gemeindebäume Aufwandsentschädigung und Aufarbeitung
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Profilierung einer Mulde und Austausch der vorhandenen Schachtabdeckung
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Bordsteinanlage vor Rinne setzen und Herstellung der Oberfläche Asphalt
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Instandsetzungsarbeiten „Im Hohlweg 3“
- Gedenkstein für Brücke von Remagen
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Vergabeangelegenheiten
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin