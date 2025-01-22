Bürgerkurier

OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 19. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

  1. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
  2. Aufhebung eines Beschlusses Beseitigung umgefallener Gemeindebäume Aufwandsentschädigung und Aufarbeitung
  3. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Profilierung einer Mulde und Austausch der vorhandenen Schachtabdeckung
  4. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Bordsteinanlage vor Rinne setzen und Herstellung der Oberfläche Asphalt
  5. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Instandsetzungsarbeiten „Im Hohlweg 3“
  6. Gedenkstein für Brücke von Remagen
  7. Verschiedenes
  8. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  9. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Grundstücksangelegenheiten
  3. Vergabeangelegenheiten
  4. Verschiedenes
  5. Informationen der Ortsbürgermeisterin

Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin

