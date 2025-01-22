NEITERSEN – 24. Westerwälder Literaturtage – 29. August 2025, 20:00 Uhr, Wied Scala, Südstraße 1, 57638 Neitersen – Oliver Steller: Balladen – Gedichte Plus

Die Westerwälder Literaturtage freuen sich auf den renommierten Rezitator und Musiker Oliver Steller, der mit seinem neuen Programm „Balladen – Gedichte Plus“ auf Deutschlands Bühnen zurückkehrt. Am 29. August um 20 Uhr wird er in Neitersen in der Wied Scala auftreten.

Seit 30 Jahren sammelt Oliver Steller diese besonderen Text-Hybride. Balladen sind lyrisch wie ein Gedicht, episch wie ein Roman und spannend wie ein Thriller. Die Ballade ist das Gedicht Plus! Der moderne Troubadour spricht und singt die Balladen zur Musik. Die Themen haben sich bis heute nicht verändert: Liebe, Leben, Tod, Natur und die großen Ereignisse der Zeit. Oliver Steller hat alle Größen versammelt: Von Goethe und Schiller bis zu Else Lasker-Schüler und Erich Kästner. Er erweckt die großen Stimmen der Literatur zum Leben. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Sprache und Musik gelingt es Oliver Steller sein Publikum zu fesseln und auch jene für Lyrik zu begeistern, sie sonst nicht zu Gedichtbänden greifen.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.

Oliver Steller, Jahrgang 1967, hat seine Liebe zur Literatur nach der Schule wiederentdeckt. Seitdem vertont er Gedichte. Im Anschluss an ein Musikstudium in den USA und einem Jahrzehnt als freischaffender Musiker, gab der Gitarrist und Sänger 1995 sein Debüt als Rezitator. Die FAZ bezeichnet Oliver Steller heute als „Stimme deutscher Lyrik“, der Focus schrieb 2018 „Oliver Steller ist zweifellos Deutschlands charismatischster Rezitator“. Foto: Steller