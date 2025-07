OBERIRSEN – Mehrere Pkw-Aufbrüche in Oberirsen

In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2025 kam es in der Ortslage Oberirsen zu sechs Aufbrüchen von Pkw durch Unbekannte. Die Fahrzeuge befanden sich teils auf der Straße sowie auf Privatgrundstücken geparkt. Hierbei wurden unverschlossene und gänzlich verriegelte Pkw geöffnet. Es wurde Bargeld sowie ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen und weist nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu belassen. Quelle Polizei