KREIS ALTENKIRCHEN – Junge Fußballer aus Polen – Krapkowice – zu Gast im Kreis Altenkirchen.

Die Partnerschaft der Landkreise Altenkirchen und Krapkowice in Polen wird auf vielen Ebenen gelebt: So besteht seit 2002 besteht ein Austauschprogramm für Jugendgruppen aus beiden Regionen. Vor einigen Tagen sind wieder 16 junge Fußballer aus dem Partnerkreis samt Betreuern im Westerwald eingetroffen, um eine Woche lang Land und Leute kennenzulernen. Als Quartier dient erneut die Jugendherberge in Bad Marienberg. Dort startete auch Anfang der Woche das umfangreiche Programm mit einem Besuch im Kletterwald. Am Abend wurde ein erstes Fußballspiel in Neunkhausen mit 3:2 gewonnen.

Bei einem kurzen Empfang in der Kreisverwaltung Altenkirchen wünschte der 1. Kreisbegordnete Tobias Gerhardus den Jugendlichen erlebnisreiche Tage mit vielen Eindrücken. Die Fußballer haben bereits Ausflüge nach Dortmund mit Besichtigung des Stadions und ins Phantasialand unternommen. Zudem steht noch ein Besuch des Schützenvereins Herdorf an, bevor die polnische Mannschaft am Samstag zum Abschluss an einem Turnier teilnimmt.

Während ihres Aufenthalts werden die Gäste aus dem Partnerkreis von Kreis-Jugendpflegerin Anna Beck begleitet, die sich einmal mehr über die Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Westerwald-Sieg freut. Namentlich David Langenbach, Dominik Neitzert und Günter Latsch sorgen dafür, dass kleine „Länderspiele“ stattfinden können.