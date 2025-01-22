OBERHONNEFELD-GIEREND – THALHAUSEN – Dorfmoderation – Förderung für Oberhonnefeld-Gierend und Thalhausen – Die Ortsgemeinden Oberhonnefeld-Gierend und Thalhausen erhalten im Rahmen der rheinland-pfälzischen Dorferneuerung Fördermittel für die Durchführung einer Dorfmoderation.

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz fördert das Projekt über das Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur Rheinland-Pfalz, um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in die Entwicklung ihrer Gemeinden einzubinden. Oberhonnefeld-Gierend erhält 14.400 Euro, Thalhausen 13.300 Euro.

„Lebendige Dörfer brauchen starke Gemeinschaften. Mit der Förderung der Dorfmoderation investiert das Land nicht nur in gute Ideen, sondern vor allem in die Menschen, die ihre Heimat aktiv gestalten. Wer die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig beteiligt, schafft Akzeptanz, stärkt den Zusammenhalt und legt den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinden“, erklärt Lana Horstmann, MdL.

„Unsere Dörfer leben vom Engagement der Menschen vor Ort. Dass Thalhausen und Oberhonnefeld-Gierend nun diese Förderung erhalten, ist eine gute Nachricht für das Rengsdorfer Land. Die Bürgerbeteiligung stärkt den Zusammenhalt und sorgt dafür, dass die Entwicklung der Orte an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet wird“, erklärt Marie-Christin Ockenfels, SPD-Kreisvorsitzende.

Die Dorfmoderation ist ein bewährtes Instrument der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden Ideen und Entwicklungsperspektiven erarbeitet, die als Grundlage für die weitere Planung in den Gemeinden dienen.

Foto: Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (links) und Marie-Christin Ockenfels, SPD-Kreisvorsitzende begrüßen die Förderung der Dorfmoderation für Oberhonnefeld-Gierend und Thalhausen als wichtiges Signal für eine starke Bürgerbeteiligung und die Zukunft der Dörfer im Kreis Neuwied. Foto: Philipp Rasbach