GROSSMAISCHEID – Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Großmaischeid

Am 29.06.26 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in Großmaischeid. Unbekannte versuchten sich durch Aufbohren des Türschlosses der Kellertür am rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt zu verschaffen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei