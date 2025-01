OBERHOMBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der l 278 bei Oberhombach

Auf der L 278 zwischen Wissen und Gebhardshain kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. In Höhe von Oberhombach stießen ein Cupra Formentor und ein Audi zusammen. Aufgrund der offensichtlich hohen Geschwindigkeit geriet der Cupra auf die Leitplanke und rutschte auf ihr gut 50 Meter weit, bevor er nach rechts in der Böschung landete. Im Einsatz waren am Ende 70 Feuerwehrkräfte aus Betzdorf/Gebhardshain, Wissen, Katzwinkel und Hamm. Der Fahrer des Cupra musste aus seinem Fahrzeug, das mit Gurten am weiteren Abrutschen gesichert worden war, von den Feuerwehrkräften befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung durch den DRK-Regelrettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei der Versorgung hatte auch die Gruppe First Responder der Rotkreuz-Bereitschaft Wissen mitgewirkt. Vor Ort waren natürlich auch Polizeikräfte. Zwei weitere unfallbeteiligte Personen kam mit dem Schrecken davon. Bei Hof Niederhombach hatte die Feuerwehr Wissen mit starken Kräften einen Bereitstellungsraum aufgebaut und blockte auch die Durchfahrt für Unbeteiligte ab. Die Landesstraße war über mehrere Stunden gesperrt, weil die Polizei beide Fahrzeuge beschlagnahmt hatte und diese aufwendig geborgen werden mussten. Der Sachschaden ist beträchtlich. (bt) Fotos: Bernhard Theis