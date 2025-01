HACHENBURG – Anzeige wegen Nötigung in Hachenburg führt zu weiteren Anzeigen, untere anderem wegen häuslicher Gewalt

Samstagmorgen, 11. Januar 2025, um 07:55 Uhr, wurde der Polizei ein inzwischen beendeter Streit zwischen einem Hachenburger Paar gemeldet. Die 31jährige Geschädigte hatte ihren 35jährigen Lebensgefährten und Vater der gemeinsamen beiden Kinder zur Rede gestellt, als der vor der gemeinsamen Wohnung in seinem Personenkraftwagen saß. Der schloss die Tür und fuhr plötzlich an, wodurch die dicht neben dem Fahrzeug stehende Frau mit ihrem Kleinkind in einer Babyschale auf dem Arm genötigt wurde, zur Seite zu treten, um eine Gefährdung des Kindes zu verhindern. Diese Nötigung wurde als Strafanzeige aufgenommen. Dabei wurde bekannt, dass der Mann die Frau Tage zuvor geschlagen und dadurch leicht verletzt hatte. Auch hierzu wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Dem Mann wurde ein polizeiliches Kontaktaufnahmeverbot für die nächsten Tage ausgesprochen. Bei der Zustellung der Verfügung wurde festgestellt, dass der Mann für das Führen seines Fahrzeuges eine Fahrerlaubnis benötigt hätte, die nicht vorhanden ist. Auch hieraus folgt eine Strafanzeige gegen ihn. Quelle: Polizei