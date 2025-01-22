OBERHAUSEN – Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn – PKW Fahrer gestorben

Samstagmorgen kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Regionalbahn bei Oberhausen. Der PKW-Fahrer befuhr einen Feldweg nördlich von Oberhausen und wollte an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise in Richtung Oberhausen überqueren, übersah aber die in Fahrtrichtung Bad Bergzabern fahrende Regionalbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch in der Regionalbahn eine automatische Notbremsung ausgelöst wurde. Der 78-jährige PKW-Fahrer wurde schwer verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zugführer stand unter Schock und wurde entsprechend betreut. Die neun Fahrgäste des Zuges wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren neben der Polizei Bad Bergzabern auch die Bundespolizei Kandel, Rettungskräfte sowie mehrere Feuerwehreinheiten aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern im Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Sonntagmorgen ist der Pkw-Fahrer seinen Verletzungen erlegen. Quelle Polizei