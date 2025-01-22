KIRCHEIB – Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude in Kircheib

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 07. November 2025 – 17 Uhr und Samstagmorgen, 08. November 2025, 8 Uhr wurde in ein Firmengebäude in der Hauptstraße in 57635 Kircheib eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über eine Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Zeugen, die zu o.g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen insbesondere zu Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei