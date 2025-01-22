OBERERBACH – Wurzeln schlagen – Eine paradiesische Gartenlesung- Das Chawwerusch-Theater Herxheim erneut zu Gast bei den LandFrauen

In diesem poetisch-musikalischen Programm sind bodenständige Kartoffeln, himmlische Äpfel oder auch bissige Zwiebeln zweifellos die Stars. In Prosatexten, Gedichten und Liedern erzählt die Schauspielerin Felix S. Felix, wie nahr- und schmackhafte Gewächse in unsere Gärten kamen. Musikalisch wird sie dabei von Armin Sommer begleitet: Freitag, 14. August 2026, 16.00 Uhr im Zukunftsgarten der LandFrauen in Obererbach, Hilgenrother Straße 10. Karten zum Eintrittspreis von 16,00 Euro gibt es unter landfrauen-frischer-wind@t-online.de oder unter Tel. 02662/5078761.