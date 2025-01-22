HACHENBURG – Nacht der Chöre 2026 in Hachenburg – Chöre aus den Kreis-Chorverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald zu Gast in Hachenburg

Nacht der Chöre

Samstag, 01. August 2026, 16:00 bis 22:00 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg. Die Katholische Kirche, die in der Vergangenheit in das Chorevent eingebunden war, steht in diesem Jahr wegen Bauarbeiten leider nicht zur Verfügung.

Modern, besinnlich, traditionell, rockig – mit der 8. Chornacht in Hachenburg knüpft die Region I des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an die beliebte und erfolgreiche Tradition an, Musik in einer offenen Veranstaltung anzubieten. Jede/r kann jederzeit dazukommen, zuhören, im Stehen, im Sitzen, mit einem Kaffee oder einem Eis in der Hand.

Musikalischer Genuss – egal wie lange

Die Bühne auf dem „Alten Markt“ wird, wie in den Vorjahren, technisch so ausgestattet sein, dass auch Auftritte mit Begleitinstrumenten sowie mikrofon-unterstützter Sologesang möglich sind. Die teilnehmenden Chöre aus den Kreisverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald werden mit einem abwechslungsreichen Repertoire zeigen, wie eindrucksvoll, abwechslungsreich und anziehend Chormusik sein kann. Die gesamte Bandbreite des chormusikalischen Wirkens in der Region wird präsentiert und Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen Repertoire mit Chorliteratur traditioneller und moderner Art geboten.

Die „Nacht der Chöre“ wurde in den sieben vorangegangenen Veranstaltungen sehr gut vom Publikum in Hachenburg angenommen und es konnten viele Zuhörer begrüßt werden. Der Programmablauf ist so angelegt, dass jederzeit Besucher hinzustoßen können. „Musikalischer Genuss – egal wie lange“ ist das Motto der „Nacht der Chöre“ und auch Gäste, die nicht zu regelmäßigen Chorkonzert-Besuchen gehören, sollen angesprochen, begeistert und für den Chorgesang gewonnen werden. So ist auch ein Offenes Singen mit eingebunden, bei dem gemeinsam mit den singfreudigen Besuchern gesungen wird. Der Eintritt zur Chorveranstaltung ist frei.

Veranstalter ist die Region 1 im Chorverband Rheinland-Pfalz e.V. in Zusammenarbeit mit der Hachenburger KulturZeit – www.cv-rlp.de. Ansprechpartner ist Raimund Schäfer, Vorsitzender Region I, Email: raimund.schaefer@cvrlp.de. Mario Siry, Chorleiter Region I, Email: mario.siry@t-online.de

Auftrittsreihenfolge

Zeit Chor Chorleitung 15:45 Uhr Männerchor Hattert Soundcheck 16:00 Uhr Begrüßung 16:10 Uhr 16:10 Uhr Männerchor Hattert Bruno Müller 16:35 Uhr Chorfreude Heiligenroth Mario Siry 17:00 Uhr Männerchor KiMöNo Andreas Risse 17:25 Uhr Pop- und Gospelchor Rise Up Hachenburg Birgit Keil 17:50 Uhr Glockenläuten Pause 18:00 Uhr E-Chor Lahnstein Winfried Kahl 18:25 Uhr Gemischter Chor Best Mixed Apollonia Simmern Helmut Best 18:50 Uhr Sängervereinigung Frohsinn Wirges Dominik Pörtner 19:15 Uhr Chorgemeinschaft Neustadt, Fleisbach, Biersdorf Isabel Stolpmann 19:40 Uhr Gemischter Chor Cäcilia Dreikirchen Wolfgang Tüncher 20:05 Uhr Canto al dente Weyerbusch Michael Sauerwald 20:30 Uhr Chorgemeinschaft Cäcilia-St. Katharina Niedererbach Wolfgang Tüncher 20:55 Uhr MGV 1895 Niedererbach Dominik Pörtner 21:20 Uhr Gemischter Chor Chorona Malberg Mario Siry 21:45 Uhr Offenes Singen mit Mario Siry