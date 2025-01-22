HACHENBURG – Nacht der Chöre 2026 in Hachenburg
HACHENBURG – Nacht der Chöre 2026 in Hachenburg – Chöre aus den Kreis-Chorverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald zu Gast in Hachenburg
Nacht der Chöre
Samstag, 01. August 2026, 16:00 bis 22:00 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg. Die Katholische Kirche, die in der Vergangenheit in das Chorevent eingebunden war, steht in diesem Jahr wegen Bauarbeiten leider nicht zur Verfügung.
Modern, besinnlich, traditionell, rockig – mit der 8. Chornacht in Hachenburg knüpft die Region I des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an die beliebte und erfolgreiche Tradition an, Musik in einer offenen Veranstaltung anzubieten. Jede/r kann jederzeit dazukommen, zuhören, im Stehen, im Sitzen, mit einem Kaffee oder einem Eis in der Hand.
Musikalischer Genuss – egal wie lange
Die Bühne auf dem „Alten Markt“ wird, wie in den Vorjahren, technisch so ausgestattet sein, dass auch Auftritte mit Begleitinstrumenten sowie mikrofon-unterstützter Sologesang möglich sind. Die teilnehmenden Chöre aus den Kreisverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald werden mit einem abwechslungsreichen Repertoire zeigen, wie eindrucksvoll, abwechslungsreich und anziehend Chormusik sein kann. Die gesamte Bandbreite des chormusikalischen Wirkens in der Region wird präsentiert und Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen Repertoire mit Chorliteratur traditioneller und moderner Art geboten.
Die „Nacht der Chöre“ wurde in den sieben vorangegangenen Veranstaltungen sehr gut vom Publikum in Hachenburg angenommen und es konnten viele Zuhörer begrüßt werden. Der Programmablauf ist so angelegt, dass jederzeit Besucher hinzustoßen können. „Musikalischer Genuss – egal wie lange“ ist das Motto der „Nacht der Chöre“ und auch Gäste, die nicht zu regelmäßigen Chorkonzert-Besuchen gehören, sollen angesprochen, begeistert und für den Chorgesang gewonnen werden. So ist auch ein Offenes Singen mit eingebunden, bei dem gemeinsam mit den singfreudigen Besuchern gesungen wird. Der Eintritt zur Chorveranstaltung ist frei.
Veranstalter ist die Region 1 im Chorverband Rheinland-Pfalz e.V. in Zusammenarbeit mit der Hachenburger KulturZeit – www.cv-rlp.de. Ansprechpartner ist Raimund Schäfer, Vorsitzender Region I, Email: raimund.schaefer@cvrlp.de. Mario Siry, Chorleiter Region I, Email: mario.siry@t-online.de
Auftrittsreihenfolge
|Zeit
|Chor
|Chorleitung
|15:45 Uhr
|Männerchor Hattert
|Soundcheck
|16:00 Uhr
|Begrüßung
|16:10 Uhr
|16:10 Uhr
|Männerchor Hattert
|Bruno Müller
|16:35 Uhr
|Chorfreude Heiligenroth
|Mario Siry
|17:00 Uhr
|Männerchor KiMöNo
|Andreas Risse
|17:25 Uhr
|Pop- und Gospelchor Rise Up Hachenburg
|Birgit Keil
|17:50 Uhr
|Glockenläuten
|Pause
|18:00 Uhr
|E-Chor Lahnstein
|Winfried Kahl
|18:25 Uhr
|Gemischter Chor Best Mixed Apollonia Simmern
|Helmut Best
|18:50 Uhr
|Sängervereinigung Frohsinn Wirges
|Dominik Pörtner
|19:15 Uhr
|Chorgemeinschaft Neustadt, Fleisbach, Biersdorf
|Isabel Stolpmann
|19:40 Uhr
|Gemischter Chor Cäcilia Dreikirchen
|Wolfgang Tüncher
|20:05 Uhr
|Canto al dente Weyerbusch
|Michael Sauerwald
|20:30 Uhr
|Chorgemeinschaft Cäcilia-St. Katharina Niedererbach
|Wolfgang Tüncher
|20:55 Uhr
|MGV 1895 Niedererbach
|Dominik Pörtner
|21:20 Uhr
|Gemischter Chor Chorona Malberg
|Mario Siry
|21:45 Uhr
|Offenes Singen mit Mario Siry