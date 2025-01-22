OBERERBACH – Sommerkarneval zum 44. Bestehen des HCE – Hobby-Club-Erbachtal mit Open-Ari Bühne

Nach einer gelungenen Geburstagsfeier zum 44 Jahre bestehenden Hobby-Club Erbachtal in der „guten Stube“ der Kreisstad Altenkirchen, lud der HCE zum Freiluftsommerkarneval an die Weiheranlage am Bürgerhaus ein. Selbst sommerliche Höchsttemperaturen hinderte die Freunde des karnevalistischen Geschehens nicht nach Obererbach zu strömen und bis zum Fußballspiel der deutschen Mannschaft, das auf einer Großleinwand gezeigt wurde, mit vollen Zügen zu genießen. Fotos: Diana Wachow

Fotogalerie zum HCE Open-Air Sommerkarneval am Bürgerhaus in Obererbach